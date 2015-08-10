للرجال.. خدعوك فقالوا الحمام والسمك يرفع قدرتك الجنسية

الحمام واللحم الضانى والسمك والكوارع، أهم قائمة غذائية يتعامل معها الرجل كأفضل أنواع المنشطات الجنسية.

فما الدور الذى يمكن أن تلعبه أنواع معينة من الطعام فى زيادة القدرة الجنسية عند الرجال؟ وخاصة تلك الأنواع التى يتعامل معها البعض على أنها من أهم وسائل زيادة القدرة الجنسية لديهم، ويعد تناولها قبل العلاقة الزوجية من البديهيات.

يؤكد الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، أن القدرة الجنسية للرجل لا ترتبط نهائيا بنوعية الطعام، ولكن هناك بعض الأطعمة "كالأسماك" والتى يمكنها أن تساعد فقط على زيادة الرغبة الجنسية، وليس القدرة الجنسية، والفرق بينهما كبير، فيمكنك امتلاك الرغبة ولكنك لا تملك القدرة على الممارسة وتلبية تلك الرغبة، وهى ما لا يستطيع أى طعام تقديم العون فيه.

ومن المفاهيم الخاطئة هى تناول أطعمة معينة كالحمام ولحم الضأن والأسماك قبل الممارسة الجنسية، اعتقادا أن تلك الأنواع تساعد على أداء جنسى أفضل وهو فى الواقع أمر خالٍ من الصحة بل أن نتائجه عكسية، حيث تؤدى إلى ضعف كمية الدم المتدفق إلى الأعضاء التناسلية نتيجة استهلاك جزء كبير منه فى عملية هضم الطعام.