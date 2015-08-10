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الشعب اليمني يثمن جهود خادم الحرمين بدعم الشرعية

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الشعب اليمني يثمن جهود خادم الحرمين بدعم الشرعية الشعب اليمني يثمن جهود خادم الحرمين بدعم الشرعية

    ثمّنت المقاومة الشعبية في محافظة إب اليمنية، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقوات التحالف العربي بقيادة المملكة لما يقومون به من واجب الأخوة تجاه الشعب اليمني ودعم سلطاته الشرعية.

وأشادت المقاومة -في تصريح صحفي أصدره أمس متحدثها الرسمي عبدالواحد حيدر- بالعمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف العربي في المحافظة، واستهدفت مخازن سلاح ومواقع خاصة بالتدريب تابعة للمليشيات المتمردة.

إلى ذلك وصلت أمس الطائرة الإغاثية السادسة إلى مطار عدن الدولي محملة بمواد غذائية تزن 11 طنًا، يرافقها فريق إغاثي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم مساعدات عاجلة للشعب اليمني الشقيق، وأمْر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتأمين طائرات شحن تابعة لقيادة القوات الجوية السعودية لتسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية.

انتصارات المقاومة والجيش تزيد من سُعار وجرائم الحوثيين

إلى ذلك علمت «الرياض» أن الانقلابيين الحوثيين اختطفوا أكثر من 25 صحفياً وكاتباً.

وقال مختار الرحبي السكرتير الصحفي لمكتب الرئاسة ل«الرياض» إن المليشيات الحوثية تحتجز صحفيين وكتاباً داخل المعتقلات والسجون الخاضعة لسيطرتها، ويتعرضون داخلها إلى التعذيب. واضاف ان المليشيات الانقلابية اغلقت أكثر من 40 موقع إلكترونياً.

وقال الصحافي اليمني أنيس منصور ل«الرياض» إن الحوثيين استخدموا صحفيين كدروع بشرية والكثير منهم معتقل حالياً، وهناك أكثر من 147 صحفياً يمنياً شردوا منذ شهر مارس، بالاضافة الى أنهم أصدروا قوائم مطلوبين تضم أكثر من 50 صحفياً.

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