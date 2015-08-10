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ننشر تفاصيل حركة التنقلات بمديرية أمن دمياط

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ننشر تفاصيل حركة التنقلات بمديرية أمن دمياط ننشر تفاصيل حركة التنقلات بمديرية أمن دمياط
أعلنت مديرية أمن دمياط حركة التنقلات والتعيينات بمديرية أمن دمياط، بعد اعتمادها من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وهى على النحو التالى:

عقيد حسام أحمد الباز من مصلحة الأمن العام رئيس مباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط
>عقيد عادل محمد جلال من مديرية أمن الدقهلية مدير مرور دمياط
>عميد محمد صبحى الددمونى من مديرية أمن دمياط إلى مدير إدارة الحماية المدنية بدمياط
>عقيد محسن نجيب من مباحث بمديرية أمن دمياط إلى مباحث مصلحة الموانى
>مقدم محمد محسن رضوان مباحث مديرية أمن دمياط إلى مباحث مديرية أمن جنوب سيناء
>رائد مجدى احمد سليم من مديرية أمن دمياط إلى مديرية أمن الغربية
>نقيب إسلام محمود المتبولى من مباحث بمديرية أمن دمياط إلى مباحث أمن الأقصر
>نقل مقدم محمد أحمد ردان من مديرية أمن دمياط إلى مباحث مديرية أمن المنيا
>ملازم أول أحمد بسيونى إلى مديرية أمن كفر الشيخ
>مد فترة ندب عميد أشرف عبد الرازق مدير إدارة قوات أمن دمياط
>الرائد حسين القندقلى مباحث مديرية أمن دمياط إلى مصلحة الأمن العام
>عميد ماجد أحمد مؤمن من مباحث مديرية أمن دمياط إلى رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج
>عميد على العساس من مديرية أمن الدقهلية إلى مديرية أمن دمياط
>عقيد أحمد فؤاد حال من مديرية أمن دمياط إلى مديرية أمن بورسعيد

إرجاء نقل نقيب كريم محروس الشهاوى من مديرية أمن دمياط إلى مصلحة السجون وبقاءه بمحل عمله للظروف الاجتماعية
>مد فترة إرجاء نقل لمدة عام للعقيد مصطفى محمد سليم مأمور بمديرية امن دمياط إلى مديرية أمن أسيوط
>نقل النقيب أحمد إبراهيم كيوان، نقيب مصطفى أبو العنين، نقيب كريم السبع من مباحث مديرية أمن دمياط إلى مصلحة الموانى.

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مصر 365