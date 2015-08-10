ننشر تفاصيل حركة التنقلات بمديرية أمن دمياط

أعلنت مديرية أمن دمياط حركة التنقلات والتعيينات بمديرية أمن دمياط، بعد اعتمادها من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وهى على النحو التالى:

عقيد حسام أحمد الباز من مصلحة الأمن العام رئيس مباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط

>عقيد عادل محمد جلال من مديرية أمن الدقهلية مدير مرور دمياط

>عميد محمد صبحى الددمونى من مديرية أمن دمياط إلى مدير إدارة الحماية المدنية بدمياط

>عقيد محسن نجيب من مباحث بمديرية أمن دمياط إلى مباحث مصلحة الموانى

>مقدم محمد محسن رضوان مباحث مديرية أمن دمياط إلى مباحث مديرية أمن جنوب سيناء

>رائد مجدى احمد سليم من مديرية أمن دمياط إلى مديرية أمن الغربية

>نقيب إسلام محمود المتبولى من مباحث بمديرية أمن دمياط إلى مباحث أمن الأقصر

>نقل مقدم محمد أحمد ردان من مديرية أمن دمياط إلى مباحث مديرية أمن المنيا

>ملازم أول أحمد بسيونى إلى مديرية أمن كفر الشيخ

>مد فترة ندب عميد أشرف عبد الرازق مدير إدارة قوات أمن دمياط

>الرائد حسين القندقلى مباحث مديرية أمن دمياط إلى مصلحة الأمن العام

>عميد ماجد أحمد مؤمن من مباحث مديرية أمن دمياط إلى رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج

>عميد على العساس من مديرية أمن الدقهلية إلى مديرية أمن دمياط

>عقيد أحمد فؤاد حال من مديرية أمن دمياط إلى مديرية أمن بورسعيد

إرجاء نقل نقيب كريم محروس الشهاوى من مديرية أمن دمياط إلى مصلحة السجون وبقاءه بمحل عمله للظروف الاجتماعية

>مد فترة إرجاء نقل لمدة عام للعقيد مصطفى محمد سليم مأمور بمديرية امن دمياط إلى مديرية أمن أسيوط

>نقل النقيب أحمد إبراهيم كيوان، نقيب مصطفى أبو العنين، نقيب كريم السبع من مباحث مديرية أمن دمياط إلى مصلحة الموانى.