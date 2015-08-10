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محافظة الوادى الجديد تنهى استعدادات تأمين الدور الثانى للثانوية العامة

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محافظة الوادى الجديد تنهى استعدادات تأمين الدور الثانى للثانوية العامة محافظة الوادى الجديد تنهى استعدادات تأمين الدور الثانى للثانوية العامة
عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد مساء أمس الأحد اجتماعا موسعا بحضور عدد من التنفيذيين المعنيين بموضوع تأمين مدارس المحافظة وسير عملية امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى).

وشدد المحافظ على ضرورة تأمين نقل الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة واللجان أثناء فترة الامتحانات ونقل الإجابات إلى كنترول الثانوية العامة بأسيوط، مؤكدا ضرورة توفير استراحات بكفاءة عالية للمراقبين الوافدين للمحافظة، والبالغ عددهم 50 مراقبا وتوفير مناخ مناسب للطلاب داخل اللجان، وتوفير عدد 2 زائرة صحية وطقم من الأطباء للاستعانه بهم فى حالة الضرورة وتوفير الخدمات الطبية داخل اللجان بمقار اللجان ووجود سيارات إسعاف خارج مقر اللجان.

وأشار المحافظ إلى ضرورة وجود تشكيلات الانتشار السريع فى محيط المدارس لمواجهة أى بلاغات ومنع وقوع ضوضاء تؤثر على تأدية الطلاب للامتحاناتهم، وعدم قطع التيار الكهربائى باللجان والاستراحات الخاصة بالثانوية العامة.

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مصر 365