متعاقدو التأمين الصحى بأسوان يطالبون الحكومة بالاستجابة لنداءاتهم

تقدم نحو 20 موظفًا من العاملين بنظام التعاقد بمستشفى أسوان للتأمين الصحى، بشكاوى إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور عادل العدوى وزير الصحة، من تجاهل الهيئة العامة للتأمين الصحى لهم، فيما يتعلق بمنحهم الدرجات الوظيفية التى يستحقونها - حد قولهم – مطالبين بالاستجابة لنداءاتهم ومساواتهم بزملائهم.

وقالوا فى شكواهم، إنهم يعملون بنظام التعاقد الشامل فى المستشفى منذ ديسمبر 2010، مطالبين بتطبيق قرار التنظيم والإدارة، والذى ينص بمنح المتعاقدين، الذين مضوا ثلاثة أعوام الدرجات الوظيفة.

وأوضح العاملون، أنه من المفروض تعيينهم منذ شهر ديسمبر 2013، مضيفين أنه تسند إليهم أعمالاً ليست من مهامهم الوظيفية، ويقومون بأعمال النظافة وأعمال التمريض - حد قولهم - رغم أن المسمى الوظيفى لهم"التعيين على درجة وظيفية" والعمل بالمسمى الوظيفى الإدارى هو التسجيل الطبى والأعمال الإدارية للمرضى فى الأقسام، وتكون مقتصرة على التسجيل الطبى وأعمال خاصة بالمرضى فى الأقسام.