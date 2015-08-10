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الزمالك: فيريرا يريد الرحيل إذا لم يفز بالكونفدرالية.. ولكن

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الزمالك: فيريرا يريد الرحيل إذا لم يفز بالكونفدرالية.. ولكن الزمالك: فيريرا يريد الرحيل إذا لم يفز بالكونفدرالية.. ولكن

قال أحمد مرتضى منصور المتحدث الرسمي لنادي الزمالك إن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق يرغب في الرحيل عن النادي الأبيض إذا لم ينجح في التتويج بكأس الكونفدرالية.

وخسر الزمالك 1-0 أمام ليوبار يوم الأحد لكنه مازال متصدرا للمجموعة بفضل المواجهات المباشرة مع أورلاندو وكلاهما تسع نقاط.

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحياة2 "فيريرا رجل محترم وملتزم بكلمته.. قال لي إنه سيوقع على العقود فور وصوله من الكونجو".

وتابع "فيريرا يريد أن يرحل إذا لم ينجح في التتويج بالكونفدرالية وعدم تطبيق الشرط الجزائي عليه إذا رغب في الرحيل بعد هذه البطولة.. لكن أؤكد أنه سيستمر".

ووضع الزمالك شرطا جزائيا يطبق على الطرفين في العقد المتفق عليه مع فيريرا.. لكن الأخير يريد أن يرحل إذا فشل في التتويج بالكونفدرالية وفقا لما صرح به أحمد مرتضى.

وأكد المتحدث الرسمي "فيريرا قبل الدوري ربط استمراره مع الزمالك بالتتويج بالدوري.. وها هو يريد ذلك أيضا في كأس الكونفدرالية".

وشدد "سيكون هناك شرطا جزائيا في عقده وسيستمر حتى وإن خسر الكونفدرالية".

وحول مفاوضات الأهلي المزعومة.. أكد أحمد مرتضى "الفريق البطل تكثر حوله الشائعات.. وأقول لجمهور الزمالك افرحوا فقط واتركوا أي شأن إداري لنا، فقط امنحونا بعض الثقة سواء بخصوص فيريرا أو أحمد حمودي الصفقة الجديدة".

وأتم "بالنسبة للاعب الأجنبي.. أمامنا وقت طويل لمشاهدة لاعبين أكثر".

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فيديو اليوم السابع