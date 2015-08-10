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لو رايح حفلة وهترسم على وشك.. اعرف الأضرار وإزاى تتجنبها

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لو رايح حفلة وهترسم على وشك.. اعرف الأضرار وإزاى تتجنبها لو رايح حفلة وهترسم على وشك.. اعرف الأضرار وإزاى تتجنبها
مع إجازات الصيف وذهاب الكثيرين للمصايف والحفلات، تنتشر بعض المظاهر للاحتفال، ومنها الرسم على الوجه كتعبير عن الفرحة.

ولكن هل يسبب الرسم على الوجه بعض المشكلات الصحية وكيف نتجنب هذه المشكلات؟

وحول هذا يجيب الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، مؤكدا أن هذه الرسومات تعطى للوجة منظرا رائعا، ولكنها تشكل خطرا على صحة الجلد والبشرة.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن أنواع الألوان الصناعية التى تستخدم فى الرسم على الأوجه تشكل خطرا، حيث يصاب الشخص بالحساسية فى الجلد والتى تظهر على هيئة التهاب حاد ومؤلم.

وينصح استشارى الأمراض الجلدية، بتجنب الرسم على الوجه، وفى حالة الرغبة الملحة عليك معرفة مصدر الألوان وينصح أن يكون مصرحا بها من الجهات الرقابية، كما ينصح بتجنب الرسم إلا بعد التأكد أن الجسم غير مصاب بأى جروح أو التهابات أو حبوب، وعليك عند انتهاء موعد الاحتفال بغسل الوجه والتخلص من آثارالرسومات.

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مصر 365