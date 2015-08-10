أحمد الشيخ يتعرض لحادث سير

تعرض أحمد الشيخ الوافد الجديد على صفوف الأهلي إلى حادث سير أثناء عودته من الإسكندرية يوم السبت كما أكد اللاعب في تصريحاته.

وتحدث الشيخ للموقع الرسمي للأهلي قائلا:"تعرضت لحادث سير أثناء عودتي من الإسكندرية أثناء وجودي مع شقيقي وصديقه".

وأوضح لاعب مصر المقاصة السابق سبب الحادث"فوجئت بسيارة قامت بقطع الطريق علي أثناء القيادة، وتسببت في حدوث بعض التلفيات بالسيارة التي كنت أستقبلها".

وشدد الشيخ على أنه لم يتعرض لأي مكروه جراء الحادث، وأنه سيشارك في مران الأهلي يوم الاثنين بشكل طبيعي استعدادا لملاقاة الجونة.

ويلاقي الأهلي نظيره الجونة يوم الخميس المقبل في إطار دور الـ16 في كأس مصر.