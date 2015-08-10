أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد الشيخ يتعرض لحادث سير

Google+ Print
أحمد الشيخ يتعرض لحادث سير أحمد الشيخ يتعرض لحادث سير

تعرض أحمد الشيخ الوافد الجديد على صفوف الأهلي إلى حادث سير أثناء عودته من الإسكندرية يوم السبت كما أكد اللاعب في تصريحاته.

وتحدث الشيخ للموقع الرسمي للأهلي قائلا:"تعرضت لحادث سير أثناء عودتي من الإسكندرية أثناء وجودي مع شقيقي وصديقه".

وأوضح لاعب المقاصة السابق سبب الحادث"فوجئت بسيارة قامت بقطع الطريق علي أثناء القيادة، وتسببت في حدوث بعض التلفيات بالسيارة التي كنت أستقبلها".

وشدد الشيخ على أنه لم يتعرض لأي مكروه جراء الحادث، وأنه سيشارك في مران الأهلي يوم الاثنين بشكل طبيعي استعدادا لملاقاة الجونة.

ويلاقي الأهلي نظيره الجونة يوم الخميس المقبل في إطار دور الـ16 في كأس مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»