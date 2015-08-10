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أبو تريكة يوجه رسالة إلى تريزيجيه بعد احترافه

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أبو تريكة يوجه رسالة إلى تريزيجيه بعد احترافه أبو تريكة يوجه رسالة إلى تريزيجيه بعد احترافه

وجه محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق رسالة إلى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الفريق والذي سوف ينضم إلى أندرلخت البلجيكي خلال أيام مطالبا إياه باستغلال الفرصة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق على موافقته على انتقال تريزيجيه إلى أندرلخت على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية شراء للفريق البلجيكي.

وكتب أبو تريكة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا:"كل التوفيق إلى محمود تريزيجيه في مشواره الاحترافي".

وأضاف"أتمنى أن يستغل الفرصة لإثبات نفسه وتطوير أدائه الفني حتى يفيد ذاته ومنتخب إن شاء الله".

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