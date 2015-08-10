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أحمد كريمة: الفتوى سداح مداح.. والدولة "بتدلع السلفيين على الحجر"

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أحمد كريمة: الفتوى سداح مداح.. والدولة "بتدلع السلفيين على الحجر" أحمد كريمة: الفتوى سداح مداح.. والدولة "بتدلع السلفيين على الحجر"
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الاجتراء والافتراء على الأحكام الشرعية غير مقبول، مضيفاً أنه فى اليهودية لا يفتى إلا الحبر، والمسيحية لا يفتى فيها إلا البطريرك، مستطرداً: "إنما احنا فى الإسلام جعلنا الفتوى سداح مداح".

وأضاف كريمة، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه لا بد أن يصدر الإفتاء من المتخصصين في الأحكام الشرعية، موضحاً أنه سندات قناة السويس جائزة شرعاً وتم بحثها في أقسام الفقه بجامعة الأزهر، وليس لأحد أن يزايد على جامعة الازهر أو دار الإفتاء المصرية.

وعن سبب ظهور فتاوى التحريم فى ذلك التوقيت، قال كريمة :"عشان الدولة بتدلع السلفيين وعلى الحجر"، مستشهدا بقول الشاعر:"وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانى.. وكم علمته نظم القوافى فلما قال قافية هجانى".

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http://www.youm7.com/story/2015/8/9/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7/2298899#.VcfHjfmqqko

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