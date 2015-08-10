80% من أسباب الإصابة بالربو الشعبى وراثية

الربو الشعبى أحد الأمراض التى يصاب بها الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل متعددة، بعضها وراثى والآخر نتيجة عوامل ومؤثرات بيئية.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد عبد الحفيظ أستاذ مساعد أمراض الصدر والحساسية بقصر العينى، إن الربو الشعبى هو عبارة التهاب مزمن بالغشاء المخاطى المبطن لجدار الشعب الهوائية، حيث يحدث نتيجة سلسلة تفاعلات فى الدم تؤدى لضعف الشعب الهوائية مع وجود بلغم وسعال مستمر نتيجة الإفرازات الزائدة من الغدد المبطنة لغشاء المخاطى .

ويستكمل د. أحمد قائلا ، أسباب إصابة الأشخاص بالربو الشعبى غالبا تكون بنسبة 80% لأسباب وراثية، كما هناك بعض المؤثرات الخارجية الأخرى والتى تساهم بنسبة 20 % للإصابة بالربو الشعبى وأهمها:

1) الروائح النفاذة والعطور والكيماويات .

>2)التعرض للأتربة والغبار وتربية الحيوان .

>3)الأطعمة الغنية بالهستمين مثل الأسماك والبيض والفراولة والموز.

>ويتابع د. أحمد قائلا، مرض الربو الشعبى ليس كما يعتقد البعض مرض معدى ولكنه ينتقل من شخص إلى آخر فى حالة إصابة مريض الربو بالنزلة الشعبية وإهمال علاجها .

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