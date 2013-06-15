رواد مسجد بالمنوفية يتهمون "الإخوان" بالهيمنة عليه.. و"الأوقاف": لا ننظر للانتماءات السياسية

الأهالي فوجئوا بتقدم 9 من "الإخوان" لانتخابات مجلس إدارة المسجد

كتب : محمود الحصري منذ 4 دقائق

حالة من الغضب الشديد سادت بين رواد مسجد سيدي شبل الأثري بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية بعد محاولة جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على انتخابات مجلس إدارة المسجد والدفع برئيس مجلس إدارة إخواني.

كان الدكتور مصطفى شعبان، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أصدر قرارا بوقف انتخابات مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء وتأجيلها حتى يتم دراسة شكوى الأهالي حول الانتخابات والتي كان مقرر إجراؤها الاثنين المقبل.

يذكر أن العشرات من أهالي مركز الشهداء والعاملين بمسجد سيدى شبل الأثري، تظاهروا داخل المسجد، أمس، بعد صلاة الجمعة، وذلك احتجاجا على تعيين "إخواني" بمجلس إدارة المسجد.

وأكد الأهالي أنهم فوجئوا بالإعلان عن انتخابات مجلس إدارة المسجد وتقدم 9 منتمين للإخوان من أصل 11 مرشحا لمجلس إدارة المسجد، متهمين إمام المسجد بجمع بطاقات لأعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم نحو 350 عضوا وجميعهم من جماعة الاخوان سرا حتى يتم اختيار رئيس مجلس إدارة إخواني، بحسب الأهالي.

وطالب الأهالي باختيار جمعية عمومية بشفافية كاملة، مشيرين أن إمام المسجد ليس إخوانيا ولكنه يخشى من الجماعة خوفا من نقله إلى مسجد آخر.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية أنه تم فتح باب الترشيح لاختيار مجلس الإدارة دون النظر إلى الانتماءات السياسية، وأن الترشح مكفول لكل شخص، مشيرا أن الهدف من الانتخاب هو حل مشاكل المسجد وليس استغلال المسجد سياسيا.

وأضاف وكيل الوزارة، أن ما يحدث هي عدوى الاعتراض على أي شيء، فكيف عرف الأهالي التوجهات السياسية للمرشحين، فالجميع من رواد المسجد ولابد من الاحتكام للصندوق بدلا من الاعتراض.

يُذكر أن مسجد سيدي شبل من المساجد الأثرية بمحافظة المنوفية، والمعروف عن المسجد أنه يتردد عليه العديد من أتباع الطرق الصوفية.