مدير أمن الغربية يتفقد نقطة مرور شونى ويشرف على حملة مكبرة بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية فى جولة مفاجئة الخدمات الأمنية بنقطة شرطة شونى مركز طنطا للاطمئنان على سير العمل بالنقطة.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما قاد مدير أمن الغربية الحملة المكبرة التى ضمت ضباط مباحث المرور والمرافق والتموين والآداب ومكافحة جرائم التحرش والعنف ضد المرأة.
بمدخل قرية محلة مرحوم مركز طنطا – مدخل مدينة بسيون – مجمع المواقف بقرية سبرباى دائرة مركز شرطة طنطا، وتم رفع جميع الإشغالات وضبط عدد من الدراجات النارية بدون ترخيص ( موتوسيكلات – توك توك ).
وأكد مدير أمن الغربية على حسن التعامل مع الموطنين مع تطبيق القانون بكل حزم لإعادة الانضباط للشارع.
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