سعد الدين الهلالى: الإسلام لا يعترف بـ"رجل الدين" ولكن يعترف بـ"علماء الدين"

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة و الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال استضافته فى جامعة المنصورة محاضرا لندوة بعنوان " آليات تجديد الخطاب الديني "، بمعسكر الطلاب بجمصة فى إطار الأنشطة الثقافية الصيفية لإدارة رعاية الطلاب بالجامعة .

وأهدى الدكتور سعد الدين الهلالي لرئيس جامعة المنصورة أحدث إصدار لكتابين من تأليفه بعنوان " فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية و الألغاز الفقهية فى مسائل العبادات والمعاملات والمواريث للتدريب على الفقه المقارن والتعددية الفقهية .

وأكد الدكتور سعد الدين الهلالي إنه منذ مائة عام والخطاب الديني يواجه التمزق وهناك مطالبات بتطويره وتجديده .

كما أشار ان بعض الجماعات الإسلامية وضعت ثوابت وتعليمات وإرشادات ثابتة للتعليم الديني مما أدى إلى ثبات صورة معينة لدى معظم الشعب المصري أدت لفقدان الشعب ثقته فى كل شيء خصوصا فى حكومته وكذلك فقدان الثقة بين الشعب والقانون ووصف القانون بأنه وضعي وبدأ المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن الإسلام لا يعترف بوظيفة رجل الدين ولكن يعترف بعلماء الدين و أن كل رجال الأزهر متخصصون فى العلوم المختلفة للدين الإسلامى والعلم يحتاج إلى دليل من أجل الإقناع ولو مكنا رجال الأزهر مكنا رجال العلم بالدين حتى لا تحدث الفتنة والعبرة بالإخلاص والنية والثقة فى الله .



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