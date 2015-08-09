نيابة العاشر تبدأ التحقيق فى العثور على جثتين لشابين مقتولين بالرصاص

بدأت نيابة العاشر من رمضان التحقيق فى واقعة العثور على جثتين مجهولتين لشابين فى عمر 25 إلى 30 سنة عثر عليهما متغربلين بالرصاص فى منطقة السحر والجمال بطريق العاشر الإسماعيلية، والمعروف عنها أنها وكر للمخدرات ولم يتم العثور معهما على أى شىء يثبت هويتهما باستثناء مفتاح خاص بماكينة تم سرقتها منهما.

وكانت مشرحة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان تحفظت على الجثتين التى كشفتهم دورية أمنية بالمنطقة، وتم تحرير المحضر عن الواقعة بقسم أول العاشر، وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق فى الواقعة.