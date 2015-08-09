الطب الشرعى: لا إصابات ولا آثار تعذيب فى جثمان عصام دربالة

قاقال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعى، إن جثمان عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، وصل المصلحة خالياً من أى مظاهر للإصابات أوآثار تعذيب، مشيراً إلى أن أهله رفضوا تشريح الجثمان وأقروا بعدم وجود أى شبهة جنائية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن أهل عصام دربالة، كتبوا طلب للنيابة العامة أنهم لا توجد لديهم أى شبهة جنائية فى الوفاة، وتم مخاطبة النيابة بذلك، وفى انتظار قرار النيابة بتصريح الدفن.

وأشار المتحدث باسم الطب الشرعى، إلى أن دربالة كان يعانى من أمراض مزمنة داخل السجن.

>