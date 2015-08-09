بالفيديو - الزمالك يهدر كل الفرص للتأهل من الكونجو أمام ليوبار

خسر الزمالك أمام مضيفه ليوبار بهدف دون رد في مواجهة الفريقين بالكونجو خلال مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وأهدر الزمالك أكثر من فرصة تجعله يتعادل مع أصحاب الأرض ليصل للنقطة 10 التي تؤكد تأهله رسميا لنصف نهائي الكونفدرالية في أول مشاركة له.

وجاء هدف ليوبار عن طريق تريزور موكينجا في الدقيقة 61.

وخسر الزمالك لأول مرة في كأس الكونفدرالية وتجمد رصيده عند النقطة التاسعة بعد أربع مباريات وارتفع رصيد ليوبار لأربع نقاط.

ومازال الزمالك متصدرا للمجموعة الثانية بالتساوي مع أورلاندو بتسع نقاط لكل منهما لكن المواجهات المباشرة تصب في صالح الأبيض.

شوط سلبي

وشهد الشوط الأول فرصتين بواقع واحدة لكل فريق.. الأولى كانت لباسم مرسي من كرة طويلة لمحمد كوفي حولها مباشرة باتجاه المرمى لكن حارس ليوبار أمسكها في الدقيقة الخامسة. (شاهدها)

ثم هدد سيزار جاندزي مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك بتصويبة علت العارضة بقليل من أمام الست ياردات وأهدر فرصة سهلة للتقدم. (شاهدها)

ولعب محمود عبد المنعم "كهربا" في الجناح الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى وتبادل الأدوار مع مصطفى فتحي في محاولة من جوزفالدو فيريرا المدير الفني لمباغتة دفاع المنافس.

وفي المقابل كان أداء ليوبار عشوائيا واتسم دفاع الزمالك بالثبات بفضل تمركز علي جبر ومحمد كوفي وحمادة طلبة والعمق الذي صنعه طارق حامد.

وفي الشوط الثاني بدأ بانطلاقة من كهربا أرسلها عرضية لكن دفاع ليوبار أبعدها.

وكاد قادر بيديمبو أن يسجل الهدف الأول لليوبار من انفراد تام بعد وقوف دفاع الزمالك في الدقيقة 47 على أنها تسلل لكن مهاجم الفريق الكونجولي سدد وتألق أبو جبل ومنع الكرة بوجهه ليسقط متأثرا بإصابته. (شاهدها)

فرص وهدف

وأهدر لاعبو الزمالك أكثر من فرصة خطيرة تبعها الهدف الأول لليوبار.

فكانت أخطر فرص المباراة للزمالك عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" من كرة عرضية من مصطفى فتحي حولها الوافد الجديد للفريق الأبيض في السماء بيساره في الدقيقة 54. (شاهدها)

وبعدها تصويبة من مصطفى فتحي بيمينه في يد حارس ليوبار كانت سهلة أن تكون فرصة واعدة.

ثم باغت ليوبار دفاع الزمالك بمراوغة حازم إمام عن طريق تريزور موكينجا وصوب بيمينه ارتطمت في القائم وسكنت شباك الفريق الأبيض.

وكاد كهربا أن يسجل التعادل من ثنائية مع باسم مرسي انفرد وسدد بيساره ضعيفة في يد حارس ليوبار. (شاهدها)

ثم كرة عرضية حولها بالرأس داخل الست ياردات لكن أيضا في يد الحارس.

وفشل الزمالك في استغلال كل الفرص التي تجعله يعود للقاهرة بنقطة من أجل التأهل لنصف النهائي.

ويلتقي الزمالك مع الصفاقسي في تونس بالجولة الخامسة يوم 21 أغسطس.

شاهد الهدف