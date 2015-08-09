أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إيران تدعو خبيرة كيمياء إسرائيلية للإشراف على مجلة علمية تصدر بطهران

Google+ Print
إيران تدعو خبيرة كيمياء إسرائيلية للإشراف على مجلة علمية تصدر بطهران إيران تدعو خبيرة كيمياء إسرائيلية للإشراف على مجلة علمية تصدر بطهران
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب عن تلقى البروفسيرة الإسرائيلية رنتا روزفلد المتخصصة فى مجال الكيمياء بالجامعة العبرية بالقدس، دعوة رسمية من إيران لتكون عضوة بالطاقم المشرف على المجلة الدولية للبيئة والطاقة والتى مقرها طهران.

وأضافت الصحيفة أن البروفسيرة الإسرائيلية رحبت بالدعوة، وقالت إن جامعة طهران هى التى وجهت إليها الدعوة، موضحة أن معهد الطاقة فى طهران هو الذى زكاها فى هذا المجال.

وأوضحت الصحيفة أن اختيارها يرجع لتقديمها بحثا أكاديميا يشجع على التعاون بين عناصر المجتمع فيما يتعلق بالبيئة والطاقة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365