إيران تدعو خبيرة كيمياء إسرائيلية للإشراف على مجلة علمية تصدر بطهران

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب عن تلقى البروفسيرة الإسرائيلية رنتا روزفلد المتخصصة فى مجال الكيمياء بالجامعة العبرية بالقدس، دعوة رسمية من إيران لتكون عضوة بالطاقم المشرف على المجلة الدولية للبيئة والطاقة والتى مقرها طهران.

وأضافت الصحيفة أن البروفسيرة الإسرائيلية رحبت بالدعوة، وقالت إن جامعة طهران هى التى وجهت إليها الدعوة، موضحة أن معهد الطاقة فى طهران هو الذى زكاها فى هذا المجال.

وأوضحت الصحيفة أن اختيارها يرجع لتقديمها بحثا أكاديميا يشجع على التعاون بين عناصر المجتمع فيما يتعلق بالبيئة والطاقة.



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