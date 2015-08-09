بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: الداخلية تعتمد حركة تنقلات الضباط.. مع حسن مجدى

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اتحاد الغرف التجارية: بدأنا حملة دولية للترويج لمحور قناة السويس

رسميا.. الداخلية تعتمد حركة تنقلات الضباط وتفتح التظلمات لمدة 3 أيام

تحويلات مرورية بسبب هبوط أرضى مفاجئ أعلى الدائرى بمنطقة الكنيسة بالجيزة

مستشفى نجع حمادى يستعين بمياه الإطفاء لإنقاذ حياة مرضى الغسيل الكلوى

طلاب الثانوية يتظاهرون أمام “التعليم” احتجاجا على تخصيص 30 درجة للقدرات

بعد نشر صور للإهمال.. التأمين الصحى: تطوير مستشفى 6 أكتوبر خلال شهر