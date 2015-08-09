بلليجريني: فقدان اللقب موسمين متتاليين غير مسموح به

أكد مانويل بلليجريني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن فقدان فريقه للقب الدوري موسمين متتاليين أمر غير مقبول بالنسبة له.

وقال المدرب التشيلي للصحفيين:"لا تستطيع فقدان اللقب عامين متتاليين. من المهم أن تفوز به".

وأضاف "من المهم أيضا أن تشعر بالثقة عندما لا تحقق ألقابا، أن تثق بالعمل الذي تقوم به".

وأردف "أنا واثق بأننا سنتعلم من أخطاء الموسم الماضي. نحتاج للاستمرارية على نفس المستوى فترة أطول".

ويستعد مدرب ريال مدريد السابق لخوض ثالث موسم له مع "سيتيزينس"، ويطمح لتحقيق لقب الدوري الذي توج به في موسمه الأول بإنجلترا مع سيتي 2013-2014.