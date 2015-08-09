بالمستندات : 20 موظف بالتأمين الصحى بأسوان يطالبون بالتثبيت بعد مرور 5 سنوات على تعينهم

تقدم حوالى 20 موظف بمستشفى أسوان للتأمين الصحى بوظيفة مساعد إدارى خدمات طبية بعدة شكاوى إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء و الدكتور عادل العدوى وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بخصوص ما يلقوه من الهيئة العامة للتأمين الصحى بتجاهل منحهم الدرجات الوظيفية التى يستحقونها .

قال العاملين فى شكواهم إنهم يعملون بنظام بالتعاقد الشامل فى المستشفى منذ شهر ديسمبر2010 وطبقا لقرار التنظيم والإدارة والذى ينص بمنح المتعاقدين الذين مضوا ثلاثة أعوام الدرجات الوظيفة ولم يحصلوا عليها حتى الأن .

أضاف العاملين أن من المفروض تعينهم منذ شهر ديسمبر 2013 كما أن إدارة مستشفى التأمين الصحي تسند لهم أعمال ليست من مهامهم الوظيفية ويقومون بأعمال عمال النظافة واعمال التمريض مع ان المسمى الوظيفي لهم “التعيين على درجة وظيفية” والعمل بالمسمى الوظيفى الادارى وهو التسجيل الطبى والاعمال الادارية للمرضى في الاقسام وتكون قاصرة على التسجيل الطبى واعمال خاصة بالمرضى فى الاقسام .

يناشد العاملين المسئولين أعطائهم حقوقهم من خلال مطالبة الهيئة التى يعملون بها من خلال منحهم الدرجات الوظيفية و التعيين على درجة وظيفيية بالمسمى الصحيح لعملهم الوظيفى وهو الأعمال الادارية مثل التسجيل الطبى والأعمال الادارية للمرضى ف الاقسام .