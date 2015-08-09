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القبض على 47 محكوما عليهم وضبط 638 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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القبض على 47 محكوما عليهم وضبط 638 مخالفة مرورية بشمال سيناء القبض على 47 محكوما عليهم وضبط 638 مخالفة مرورية بشمال سيناء
أعلنت اليوم مديرية أمن شمال سيناء فى بيان أمنى لها أنه بناءعلى تحريات إدارة الأمن الوطنى بشمال سيناء عن العناصر المحرضه على ارتكاب أعمال العنف والتخريب ضد مؤسسات الدولة والمنشآت العسكرية والشرطية، فقد تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش من ضبط "أسامة خ س"، وجار العرض على إدارة الأمن الوطنى بالعريش.

كما تم ضبط (47) محكوما عليهم، و(638) مخالفة مرورية.
>وتحرير (90) مخالفة إدارية فورية، و(2) مخالفة إشغال طريق، و(1) مخالفة بائع متجول.

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