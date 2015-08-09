مصر تعقد مؤتمر إقليمي لمكافحة «الإتجار بالبشر» سبتمبر المقبل

التقى اليوم الأحد، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة كارمن جودو، حيث جرى نقاش حول كوارث غرق قوارب المهاجرين غير الشرعيين وضحايا الإتجار بالبشر، الأمر الذي أصبح مثار قلق كبير للمجتمع الدولي.

ومن أجل مواجهة هذه التحديات، تناول “بدر” مع مسئولة المنظمة الدولية، مبادرة مصر بعقد مؤتمر دولي إقليمي في شهر سبتمبر المقبل، في مصر بمشاركة عدد من الدول الإفريقية والمنظمات الدولية؛ بهدف بحث وإيجاد حلول جديدة للتعامل مع هاتين الظاهرتين.

وأوضح، أن مصر ستعمل خلال المؤتمر على التركيز على مساعدة دول منطقة القرن الإفريقي في تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع مسارات الهجرة النظامية وتحقيق أهداف الألفية التنموية، بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وذلك من خلال تطوير مسارات قانونية للهجرة النظامية، وتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على القضاء على الفقر وتحقق التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل.

واستطرد مساعد وزير الخارجية، أن مصر ستقدم عددًا من المشروعات التنمويه على المستويين الوطني والإقليمي في هذا الشأن خلال المؤتمر، وجاري دراستها من قبل الجهات المانحة تمهيدًا لتنفيذها في المستقبل القريب.

وأضاف، أن الوقت قد حان لمواجهة هذه التحديات من خلال تعاون حقيقي وفعال بين دول منطقة القرن الإفريقي، لاسيما وأن هذه المنطقة قد أصبحت المصدر الرئيسي للتدفقات البشرية المتعاظمة في الفترة الأخيرة.