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ننشر تفاصيل حركة المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الاحمر

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ننشر تفاصيل حركة المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الاحمر ننشر تفاصيل حركة المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الاحمر

أرشيفية

أكد مصدر أمني بمديرية أمن البحر الاحمر أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية اعتمد الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة الداخلية بمديرية أمن البحر الأحمر.والتي شملت نقل العميد دكتور منتصر عويضة مفتش الأمن العام بالبحر الأحمر رئيسا لمباحث مديرية أمن أسيوط، ونقل العميد صلاح فراج رئيس مباحث البحر الأحمر إلى مصلحة أمن الموانئ، وتولى العميد أسامة حلمى من مديرية أمن القاهرة رئيس ادارة المباحث الجنائية.

ونقل العقيد محمود عوض رئيس فرع البحث الجنائي جنوب البحر الأحمر لمنصب رئيس مباحث مديرية امن أسوان، واستمرار اللواء على عامر مديرًا لادارة المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر.
> ونقل الرائد أحمد الطريفي رئيس مباحث رأس غارب، والرائد مصطفى بيومى رئيس مباحث مرسي علم إلى قطاع الأمن العام، ونقل النقيب مؤمن عبد الوهاب من معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة إلى كلية الشرطة .

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