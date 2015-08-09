طائرات أمريكا والحلفاء تشن 23 غارة على أهداف للمتشددين فى سوريا والعراق

قال الجيش الأمريكى أن القوات التى تقودها الولايات المتحدة شنت 16 غارة جوية فى العراق وسبع غارات فى سوريا يوم السبت ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش.

وقالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم الأحد أن غارات العراق شملت خمس غارات قرب الموصل وثلاث قرب الرمادى وثلاث قرب سنجار استهدفت التصدى للمتشددين ودمرت جرافات ووحدات تكتيكية ومبان وأسلحة.

وجرت الضربات الأخرى قرب كركوك والفلوجة وتلعفر ومخمور والحبانية.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية التى جرت فى سوريا تركزت حول الحسكة وحلب وكوبانى ودمرت أحد التحصينات ودبابة وقطع مدفعية مضادة للطائرات ووحدات تكتيكية.

من جهته قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد أن تنظيم داعش قتل 37 على الأقل من مسلحى جماعات منافسة فى هجوم شنه ليلا على قرية بمحافظة حلب السورية ومازال 20 مقاتلا آخرين مفقودين.

وقال رئيس المرصد رامى عبد الرحمن أن انتحاريا من التنظيم المتشدد فجر نفسه فى موقع عسكرى تابع لجماعة إسلامية منافسة فى قرية أم حوش بريف حلب الشمالى.

وسيطر مسلحو التنظيم على القرية بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلى الجماعات المنافسة.

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