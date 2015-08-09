أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جنايات المنيا تبرئ 21 إخوانيًا في قضايا التظاهر

Google+ Print
جنايات المنيا تبرئ 21 إخوانيًا في قضايا التظاهر جنايات المنيا تبرئ 21 إخوانيًا في قضايا التظاهر

أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، ببراءة 21 متهماً بالإنضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على التظاهر والعنف بمركز سمالوط.
> وكان أمر الإحالة قد شمل إتهام 21 من قيادات وعناصر تنتمى إلى جماعة الإخوان، بالتعدى على قوات الأمن خلال مسيرة إنطلقت من أمام مسجد عبد الجواد سالم بمركز سمالوط، وحيازة مطبوعات ومنشورات تحض على العنف، وصور الرئيس المعزول محمد مرسى، وحيازة مواد حارقة بهدف حرق أليات عسكرية تابعة لقوات الشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا