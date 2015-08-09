جنايات المنيا تبرئ 21 إخوانيًا في قضايا التظاهر

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، ببراءة 21 متهماً بالإنضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على التظاهر والعنف بمركز سمالوط.

> وكان أمر الإحالة قد شمل إتهام 21 من قيادات وعناصر تنتمى إلى جماعة الإخوان، بالتعدى على قوات الأمن خلال مسيرة إنطلقت من أمام مسجد عبد الجواد سالم بمركز سمالوط، وحيازة مطبوعات ومنشورات تحض على العنف، وصور الرئيس المعزول محمد مرسى، وحيازة مواد حارقة بهدف حرق أليات عسكرية تابعة لقوات الشرطة.