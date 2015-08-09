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مستشفى نجع حمادي تستعين بمياه الإطفاء لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي

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مستشفى نجع حمادي تستعين بمياه الإطفاء لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي مستشفى نجع حمادي تستعين بمياه الإطفاء لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي

أرشيفية

أستعانت مستشفى نجع حمادي،منذ قليل بمياه الإطفاء لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي بالمستشفى وإجراء عملية الغسيل الكلوى لهم بعد أنقطاع المياه لأكثر من 24 ساعة.

ومن جانبة قال الدكتور سمير فخري مدير المستشفى إنه طلب من وحدة إطفاء فرشوط، إمداد المستشفى بالمياه لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي الذين يقومون بعملية غسيل كلى والذي يستلزم ضرورة وجود مياه لعلاجهم موضحا أنه تم الاستجابة لطلبه .

كان عدد من مرضى الفشل الكلوي بمستشفى بنجع حمادي قد أشتكوا من عدم تمكنهم من إجراء غسيل كلى لهم لعدم وجود مياه بالمستشفى بسبب انقطاعها منذ أمس لوجود أعمال صيانة في خط طرد الصرف الصحي.

ومن جانبة ذكر مسئول بمديرية الصحة بقنا، إن شركة المياه أعلنت عن قطع الميه لمدة زمنية معينة، استطاعت فيها مستشفى نجع حمادي العام توفير المياه لهذه المدة ، ولكن عدم وصول المياه لأكثر من 12 ساعة أخرى جعل إدارة المستشفى تضطر للإستعانة بمياه من وحدة إطفاء فرشوط لإنقاذ حياة المرضى.

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