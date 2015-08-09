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حبس صاحب مصنع أغذية 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى اللحوم الفاسدة بالساحل

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حبس صاحب مصنع أغذية 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى اللحوم الفاسدة بالساحل حبس صاحب مصنع أغذية 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى اللحوم الفاسدة بالساحل
قرر المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، حبس صاحب مصنع أغذية 4 أيام، على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالإتجار فى اللحوم الفاسدة بمنطقة الساحل.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة شمال القاهرة أن "على.أ"، صاحب مصنع أخذية، قام بإيجار مخزن وتحويله الى مصنع لحوم "لانشون، دجاج، كفته" يقوم بتصنيع الفاسدة منتهية الصلاحية، ويدار بدون ترخيص ولا تتوافر به الاشتراطات الصحية الواجبة.

وأضافت التحقيقات أن جهاز حماية المستهلك شكل لجنة مشتركة مع الإدارة العامة للرقابة على الأغذية حيث تم مفاجئة المصنع، وبفحص أقسام ومخازن المصنع تبين مخالفته للاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وفقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954، وتبين من فحص مستندات المصنع عن عدم وجود المستندات الخاصة بإدارة منشأة صناعية ولايوجد سجل صناعى والمصنع غير مستوفى للاشتراطات الخاصة بالتصنيع.

وأشارت التحقيقات أن الكمية المضبوطة بلغت 10 أطنان من لحوم اللانشون الفاسد، حيث عثر بداخله على كميات كبيرة من الحشرات "الدود"، بالإضافة الى غرق اللحوم بسبب انفجار ماسورة مياة الصرف الصحى داخل المصنع.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة فأصدرت قرارها المتقدم.

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مصر 365