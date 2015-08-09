ننشر الأسماء المحالة أوراقهم للمفتى فى أحداث شغب ما بعد فض رابعة بسمالوط

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح رئيس الدائرة الرابعة، بإحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى مع استمرار حبس باقى المتهمين، وإحضار الهاربين إلى جلسة اليوم الرابع من دورة شهر سبتمبر للنطق بالحكم بحسب مصدر قضائى.

وقضت المحكمة بإحالة كل من محمد فاروق عباس، ومحمد عبد الحليم محمد على، وإبراهيم غزالى، وأحمد محمد كامل، وكامل محمد كامل، وعاشور خليل أحمد، وخالد محمد عبد الرازق، ومحمود حمدى السيد، فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم النهائى على باقى المتهمين إلى جلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر المقبل مع إحضار باقى المتهمين المحبوسين والباقين إلى الجلسة القادمة.

وكانت النيابة العامة بالمنيا، أحالت 119 متهماً من عناصر الإخوان إلى محكمة الجنايات، بتهم اقتحام قسم سمالوط والتعدى على منشآت شرطية وحكومية، وقتل 2 من عناصر الشرطة خفير وفرد نظامى، وإثارة الشغب والعنف ومحاولة اقتحام مبنى المحكمة الجزيئة ومجلس المدينة، والتظاهر وقطع الطرق والعنف، وإثارة أعمال الفوضى، وتكدير الأمن والسلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

- إحالة أوراق 8 عناصر إخوانية بمحاكمة 119 فى شغب سمالوط للمفتى

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