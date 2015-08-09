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حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية خرطوش وكمية من الحشيش فى القناطر الخيرية

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حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية خرطوش وكمية من الحشيش فى القناطر الخيرية حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية خرطوش وكمية من الحشيش فى القناطر الخيرية
أمرت نيابة القناطر بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما ضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر وبندقية خرطوش وطلقات نارية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد قيام ضباط مباحث المركز بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة بالقبض على المتهم "إبراهيم ح إ" 26 سنة عاطل وبحوزته سلاحا نارى بندقية خرطوش تحمل أرقام 17806 – E 15، وعدد 3 طلقة من ذات العيار و كميه من الحشيش المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 700 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.
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