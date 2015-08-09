ميشيل زيتون مصفف شعر المشاهير وأسراره لشعر جميل وصحي

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هل ترغبين في الحصول على نصائح من عالم المشاهير للتمتع بشعر صحي ورائع ومظهر لا تشوبه شائبة؟ إذا كان جوابك نعم، فالحظ في جانبك اليوم، فقد اجتمعنا مع الكوافير اللبناني ميشيل زيتون، مصفف شعر المشاهير، حيث شاركنا مجموعة من أهم نصائحه للعناية بالشعر. وها نحن نقدمها لك:

• اغسلي فروة رأسك بالشامبو بالتركيز على الجذور: التمتع بشعر صحي وجميل وبراق يبدأ في الحمام؛ لذا احرصي على استخدام شامبو وبلسم ذي نوعية جيدة ومناسبة لنوع شعرك. ضعي الشامبو على فروة الرأس فقط، وليس على نهايات شعرك، ودلكيه ببطء وبشكل جيد.

• لا مثيل للشامبو الجيد: يمثل نظام الشامبو الخاص بك الأساس لإطلالتك النهائية. وعندما تتطلعين إلى اختيار الشامبو، فتشي دائماً عن تركيبة مرطبة مصممة لضمان بقاء فروة رأسك صحية وشعرك جميلاً. وقد اكتشفت في الآونة الأخيرة أن شامبو هيد آند شولدرز توتال كير(Head & Shoulders’ Total Care shampoo) هو الشامبو الوحيد ضمن فئة منتجات العناية بالشعر، الذي يعد بشعر رطب وسلس وخالٍ من قشرة الرأس100 ٪. ويوفر رطوبة أكثر من الشامبو العادي بمعدل ست مرات. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المنتج الثوري يحد من جفاف الشعر، ويحد من تطايره، ويرطب فروة رأسك، ويجعل شعرك سهل التسريح، كما ينعم برائحة نضرة وملمس ناعم، ويعطي مظهراً رائعاً.

• تجنبي الماء الساخن: يتسبب تعريض فروة رأسك للماء الساخن جداً في جفافها وجفاف شعرك وتشابكه، ما قد يؤدي إلى تكسره.

• أبقي مجفف الشعر بعيداً 30 سم على الأقل عن شعرك: يجب أن تكوني دائماً حذرة عند استعمال مصادر الحرارة، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاص؛ إذا كان شعرك يتساقط، حيث عليك حينها الحرص على إبقاء فوهة مجفف الشعر بعيداً 30 سم على الأقل عن شعرك.

• تحكمي بقشرة وحكة الرأس: احرصي على اختيار شامبو «لطيف وفعال» يستهدف مشاكل شعرك، وتأكدي من اختيار منتج فعال، لا يقتصر على جعل شعرك جميلاً فحسب، بل صحياً وبراقاً أيضاً. اختاري شامبو يمنح شعرك الكثافة والحجم دون إثقاله.