بالصور.. رئيس كهرباء البحيرة: سيارة مجهزة للكشف عن الأعطال

أعلن المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، والعضو المنتدب عن تدعيم الشركة بسيارة مجهزة لتحديد الأعطال بالكابلات الكهربائية بمنتهى الدقة، لافتا إلى أن هذه السيارة سوف تدخل الخدمة اليوم بشركة كهرباء البحيرة ولأول مرة فى مصر ، مشيرا إلى أن ثمن السيارة يتعدى الـ3 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة والعضو المنتدب، أن الشركة تقوم بإصلاح كافة الأعطال الطارئة فى المغذيات والكابلات الرئيسية الموصلة للتيار فور الإبلاغ عن الانقطاعات فى الحال من خلال إرسال سيارة الطوارئ الحديثة لعدد من المناطق التى يجرى إصلاح الكابلات الرئيسية بها.

وطالب عبد العليم المواطنين باتباع سياسة ترشيد الاستهلاك فى الاستخدام، خاصة وأن توفير التغذية الكهربائية لجميع المشتركين لا يقتصر فقط على الجهود التى تبذلها الشركة فحسب بل يأتى نتيجة لاستجابة ومساهمة المواطنين فى ترشيد الاستهلاك إدراكاً منهم لصالح مصرنا الحبيبة .

وأوضح عبد العليم أن السبب الرئيس فى القضاء نهائيا على مشكلة انقطاع الكهرباء فى مصر بل وتوفير 3200 ميجاوات فائض فى الشبكة، وذلك يحدث ولأول مرة فى مصر منذ حدوث الأزمة، يرجع الفضل فى ذلك إلى دعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لوزارتى الكهرباء والبترول ولكافة الوزارات المعنيه وتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

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