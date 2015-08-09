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رئيس الكونجو يوقع ثلاث مذكرات تفاهم على هامش حفل قناة السويس

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رئيس الكونجو يوقع ثلاث مذكرات تفاهم على هامش حفل قناة السويس رئيس الكونجو يوقع ثلاث مذكرات تفاهم على هامش حفل قناة السويس

الرئيس الكونجولي – جوزيف كابيلا

صرح سفير لدى دولة الكونجو الديمقراطية هاني صلاح، أن العلاقات المصرية الكونجولية تشهد زخمًا غير مسبوق، حيث حرص الرئيس الكونجولي جوزيف كابيلا؛ على المشاركة في مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة، بناًء على دعوة من الرئيس عبد الفتاح .

وأوضح “صلاح”، أنه قد جرى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين على هامش زيارة الرئيس كابيلا إلى مصر بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وذلك في مجالات التعاون في مجال حماية البيئة، وإنشاء محطتين كهربائيتين بكينشاسا تعملان بالطاقة الشمسية، وإنشاء وتجهيز مركز طبي مصري في العاصمة الكونجولية، وذلك في وجود وزراء الصحة والبيئة والطاقة الكونجولية ونظرائهم المصريين على هامش اجتماع مجلس الوزراء المصري المنعقد في 6 اغسطس الجاري.

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