ننشر بالأرقام تفاصيل حركة تنقلات ضباط الشرطة

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إنه تم الاستجابة لطلب 1680 ضابطا فى نقلهم لأماكن معينة بناء على رغباتهم الشخصية، وتم الاستجابة لـ325 ضابطا سواء فى الإبقاء فى أماكن عملهم أو نقل البعض الآخر.

وأضاف مساعد الوزير أن هناك 124 ضابطا تقدموا بطلبات للبدل فيما بينهم، وتم الاستجابة لمطالبهم، كما تم الاستجابة لـ135 ضابط أمن مركزى فى التنقل لقطاعات أخرى، وتم الاستجابة لـ530 ضابطا لقطاع السجون لتنقل بعضهم وبقاء البعض الآخر، لافتا إلى أنه تم تنقل 252 قيادة أمنية لشغل مناصب مديرى مباحث وقطاع التفتيش ومدير إدارة المرور ومدير قوات الأمن ومدير إدارة الحماية المدنية.