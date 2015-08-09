"الصحة": وفاة 4 حالات بضربة شمس فى مستشفى الزيتون نتيجة ارتفاع الحرارة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، وفاة 4 حالات بمستشفى الزيتون نتيجة إصابتهم بضربة شمس على خلفية الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحالات المتوفاة جاءت نتيجة لضربة شمس مشيرًا إلى ارتفاع عدد المصابين نتيجة موجة الحرارة التى تجتاح البلاد هذه الأيام.

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