مصادر يمنية: المقاومة الشعبية تسيطر على الطريق الرابط بين عدن وأبين

أفادت مصادر صحفية يمنية فى محافظة أبين، جنوبى اليمن، اليوم الأحد بأن المقاومة الشعبية فى المحافظة أحرزت تقدما ميدانيا وسيطرت على مواقع استراتيجية فى المحافظة.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مقاتلى المقاومة الشعبية سيطروا بشكل كامل على الطريق الرابط بين محافظتى عدن وأبين، جنوبى البلاد، كما تمكنوا من تحرير مدينة زنجبار بشكل كامل من مسلحى جماعة أنصار الله الحوثية التى تدعمها قوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

وأضافت المصادر أن مقاتلى المقاومة الشعبية يخوضون حاليا مواجهات عنيفة ضد الحوثيين فى مدينة شقرة، فيما يقوم عدد من المقاتلين بتمشيط محيط مدينة زنجبار للتأكد من عدم وجود أى الغام زرعها مسلحو الحوثى.

وبحسب المصادر، فقد شارك طيران الأباتشى التابع لدول التحالف العربى، بقيادة المملكة العربية السعودية، فى مساندة المقاومة الشعبية لتحرير مدينة زنجبار بالكامل. وكان على عيدة القيادى البارز فى المقاومة الشعبية اليمنية بمحافظة أبين قد قال فى وقت سابق اليوم الأحد أن المقاومة ستحرر المحافظة بالكامل من مسلحى جماعة أنصار الله الحوثية وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح خلال ثلاثة أيام.

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