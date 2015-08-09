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“سوهاجية” تهدي وزير السكان عِقدًا يدويًا أثناء تفقدها برنامج «حقوق الأسرة»

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“سوهاجية” تهدي وزير السكان عِقدًا يدويًا أثناء تفقدها برنامج «حقوق الأسرة» “سوهاجية” تهدي وزير السكان عِقدًا يدويًا أثناء تفقدها برنامج «حقوق الأسرة»

وزير الدولة للسكان – الدكتورة هالة يوسف مع السيدة التي اهدتها العقد

أهدت سيدة بسيطة؛ وزير الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف، عِقدًا يدويًا من انتاج إحدى ورش التمكين الاقتصادى التي تتبناها الوزارة، على هامش تفقدها برنامج «حقوق الأسرة والطفل» الذي تنظمه وزارة الدولة للسكان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، و متابعتها لورشة عمل عن التمكين الاقتصادى للفتيات والأمهات، بقرية نيدة دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

من جانبها، أشارت “يوسف” إلى أن المشروع يستهدف الأمهات الأكثر احتياجًا والمعاقات، لافتًة إلى أن المشروع استهدف في البداية 40 سيدًة وفتاًة جرى تعليمهن حرفة الخياطة، وأن المرحلة الثانية منه استهدفت 50 سيدًة وفتاًة لتدريبهن على أعمال الإكسسوار الحريمى من أجل رفع المعاناة عن تلك الأسر.

وأكدت، أن هناك خطة لتعميم المشروع على القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج، من أجل تعميم وتعظيم الاستفادة منه.

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