ممارسة الرياضة فى عمر 13 يحمى المراهقين من مرض السكر

أظهرت أبحاث طبية جديدة الفوائد الصحية والدور الفعال لممارسة الرياضة والأنشطة البدنية خلال المراحل المبكرة من المراهقة فى الحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة خلال مراحل عمرية لاحقة.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة إكسيتر البريطانية، إلى أن ممارسة الأنشطة البدنية كالجرى خلال بداية المراهقة يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بعد الوصول إلى مراحل عمرية متقدمة.

وفسر الباحثون ذلك، بأن الرياضة تساهم بفاعلية فى الحد من مقاومة هرمون الأنسولين لدى المراهقين، وبالتالى الوقاية من ارتفاع مستويات الجلوكوز بالدم، والتى تعد أحد أبرز العوامل المؤدية للإصابة بمرض السكر.

وأضاف الباحثون أن الرياضة لها فاعلية فى مكافحة مرض السكر والحد من مستويات الجلوكوز حال ممارستها فى بداية المراهقة فقط، أى فى عمر 13 وليس بعد أن يصبح عمرهم 16 عاما، على حد قول الباحثين.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Diabetologia"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس من شهر أغسطس الجارى.