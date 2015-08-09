صحيفة تونسية: النجم فاز بركلة جزاء وهمية.. عليه تفادى الزمالك في نصف النهائي

أشارت صحيفة (حقائق أونلاين) التونسية إلى أن فوز فريق النجم الساحلي على الأهلي في الكونفدرالية الإفريقية جاء من ركلة جزاء وهمية ليس لها أساس من الصحة.

وأكدت الصحيفة أن النجم سيطر على مجريات اللقاء بالكامل وسنحت له العديد من الفرص التي كانت كفيلة بفوزه بنتيجة 5-0 وليس 1-0 إذا حالف المهاجم الجزائري بغداد بونجاح التوفيق.

وأفادت الصحيفة بأن النجم استطاع رد الصاع للأهلي الذي فاز بلقاء الذهاب، واستعاد هيبة الأندية التونسية التي خسرت أمام نظيرتها المصرية 3 مرات في مرحلة المجموعات من نسخة هذا العام.

وحذرت الصحيفة الفريق من الوقوع في طريق نادي الزمالك في الدور نصف النهائي من المسابقة إذا احتل المركز الثاني بالمجموعة، فبطل الدوري المصري يقدم مستويات مميزة وفي طريقه لتصدر مجموعته.

ويتصدر النجم الساحلي حاليا المجموعة الأولى من البطولة برصيد 9 نقاط يأتي خلفه الأهلي بـ7 نقاط.

بينما يتصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط متساويا مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويضمن للزمالك التعادل في مباراة الأحد أمام ليوبار الكونجولي التأهل لنصف نهائي البطولة.