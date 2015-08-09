«الخارجية» تحذر الصيادين من اختراق المياه الإقليمية لدول الجوار

تهيب وزارة الخارجية -فى بيان صادر عنها- اليوم الأحد، بالصيادين المصريين احترام سيادة الدول المجاورة، وعدم اختراق مياهها الإقليمية، وحذرت من القيام بأية أنشطة داخل المياه الإقليمية لدول أخرى، دون الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يعد ذلك خرقًا لقوانين تلك الدول، جاء ذلك في ضوء تكرار احتجاز مراكب صيد مصرية داخل المياه الإقليمية لدول مجاورة بتهمة اختراق المياه الإقليمية لهذه الدول والصيد غير المشروع.

كما شدد بيان الخارجية، على ضرورة عدم ممارسة الصيد غير المرخص به في المياة الإقليمية للدول المجاورة، خاصًة تلك التي تشهد صراعات داخلية كاليمن وليبيا، أو الدول التي تواجه تهديدات إرهابية، حيث ترفع سلطات خفر السواحل في تلك الدول درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى للتعامل مع كافة الاخترقات لمياها الإقليمية، التي تصل إلى حد إطلاق النار فورًا.

وأكد البيان على ضرورة أخذ تلك التحذيرات بكامل الجدية من قبل الصيادين المصريين تلافيًا لأية مشكلات قد تنجم عن خرق المياة الإقليمية للدول الأجنبية.