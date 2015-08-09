أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الخارجية» تحذر الصيادين من اختراق المياه الإقليمية لدول الجوار

Google+ Print
«الخارجية» تحذر الصيادين من اختراق المياه الإقليمية لدول الجوار «الخارجية» تحذر الصيادين من اختراق المياه الإقليمية لدول الجوار

وزارة الخارجية المصرية

تهيب وزارة الخارجية -فى بيان صادر عنها- اليوم الأحد، بالصيادين المصريين احترام سيادة الدول المجاورة، وعدم اختراق مياهها الإقليمية، وحذرت من القيام بأية أنشطة داخل المياه الإقليمية لدول أخرى، دون الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يعد ذلك خرقًا لقوانين تلك الدول، جاء ذلك في ضوء تكرار احتجاز مراكب صيد مصرية داخل المياه الإقليمية لدول مجاورة بتهمة اختراق المياه الإقليمية لهذه الدول والصيد غير المشروع.

كما شدد بيان الخارجية، على ضرورة عدم ممارسة الصيد غير المرخص به في المياة الإقليمية للدول المجاورة، خاصًة تلك التي تشهد صراعات داخلية كاليمن وليبيا، أو الدول التي تواجه تهديدات إرهابية، حيث ترفع سلطات خفر السواحل في تلك الدول درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى للتعامل مع كافة الاخترقات لمياها الإقليمية، التي تصل إلى حد إطلاق النار فورًا.

وأكد البيان على ضرورة أخذ تلك التحذيرات بكامل الجدية من قبل الصيادين المصريين تلافيًا لأية مشكلات قد تنجم عن خرق المياة الإقليمية للدول الأجنبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا