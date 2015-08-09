تقرير - إعارة أخرى بانتظار حجازي.. فريق درجة ثالثة يرغب في انتدابه

أفادت صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية بأن اللاعب المصري أحمد حجازي على الأرجح ستتم إعارته مرة أخرى من قبل نادي فيورنتينا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب غالبا سيعود للعب في دوري الدرجة الثانية مثلما حدث الموسم الماضي حين انضم على سبيل الإعارة لفريق بيروجيا.

وأكدت الصحيفة أن فريق إنتيلا يرغب بقوة في انتداب اللاعب، وإذا حصل عليه، فسيلعب في الدرجة الثالثة نظرا لهبوط النادي من الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب ظهر بمستوى جيد مع الفيولا خلال المرحلة التحضيرية للموسم الجديد مع المدرب باولو سوزا لكن مشاركته غير المضمونة بشكل أساسي قد تدفع فيورنتينا لإعارته.

ونال الدولي المصري إعجاب المدرب سوزا بعدما أشركه في مركز لاعب الوسط المدافع، لكنه خارج حسابات البرتغالي للتشكيلة الأساسية للموسم الجديد.