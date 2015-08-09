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المنتخب لـ في الجول: سنتابع قائد فريق شيسترفيلد الإنجليزي

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المنتخب لـ في الجول: سنتابع قائد فريق شيسترفيلد الإنجليزي المنتخب لـ في الجول: سنتابع قائد فريق شيسترفيلد الإنجليزي

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب أن الجهاز الفني للأخير سيتابع اللاعب سامي مرسي أو "سام مرسي" المحترف بصفوف شيسترفيلد الإنجليزي.

ويعتبر مرسي، المولود في مدينة وولفرهامبتون الإنجليزية لأب مصري، هو قائد فريق شيسترفيلد الذي نافس على الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وسجل مرسي هدفا في فوز فريقه 3-1 على بارنسلي السبت في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي للموسم الجديد.

وقال أسامة نبيه لـFilGoal.com:"سنتابع سام مرسي في ظل متابعتنا لدوري الدرجة الأولى في إنجلترا الذي يلعب به حاليا أحمد المحمدي".

وأضاف "سنتابعه، ربما يكون إضافة للفريق".

ويبلغ مرسي من العمر 23 عاما ويلعب في مركز الوسط المدافع.

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فيديو اليوم السابع

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