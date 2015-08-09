رئيس النيابة الإدارية يستقبل محلب والزند لمناقشة جهود مكافحة الفساد

استقبل المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، والمستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بمقر النيابة الإدارية الجديد بمدينة السادس من أكتوبر لتهنئته بتوليه رئاسة الهيئة.

وحضر اللقاء المستشار أحمد شقور، مدير التفتيش، والمستشار محمد الباجورى، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشار على رزق، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار عبد الغفار سليمان، الأمين العام.

وتطرق اللقاء للجهود الحثيثة والملموسة التى تقوم بها الهيئة فى تحقيق العدالة الناجزة، و مكافحة الفساد فى نطاق الوظيفة العامة، والأهمية القصوى لدور النيابة فى هذه المرحلة من عمر الوطن.