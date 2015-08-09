أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غالية بن على تقدم أشهر أغانيها فى ساقية الصاوي 22 أغسطس المقبل

Google+ Print
غالية بن على تقدم أشهر أغانيها فى ساقية الصاوي 22 أغسطس المقبل غالية بن على تقدم أشهر أغانيها فى ساقية الصاوي 22 أغسطس المقبل

تحيى المطربة التونسية غالية بن علي الحفل المقام بساقية الصاوى، وذلك فى الثامنة مساء السبت12 أغسطس المقبل.

غالية أحيت فى يوليو الماضى حفلين بمصر تحت عنوان “ألف ليله وليلة” ،وأقيم الاول بساقية الصاوى ،والثانى بمركز الفنون بمكتبة الاسكندرية، كما شاركت مؤخرًا بالغناء فى الفيلم النوبى الروائى القصير “جريدى” للمخرج محمد هشام.

يذكر أن غالية سجلت ألبومها الأول هريسة البرية في العام 2000 مع فرقة تمنا. وفي العام ,2001 ،وقامت بتأسيس مشروع كيفاش أنت، وهو مشروع موسيقي يركز على الموسيقى العربية الراقصة منذ عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

وفي شتاء العام 2007 قامت بتسجيل ألبوم البلنا بناء على طلب من راديو بلجيكا الوطني كلارا، مع العازف الفلندني الشهير بيرت كورنيلز. وفي هذا الألبوم تمتزج الموسيقى العربية بالموسيقى التقليدية الهندية.

وفي سبتمبر2008 حصلت غالية على جائزة الموسيقى العالمية، والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة نحن نسمع لأفضل أغنية موسيقية في العالم. ولعبت غالية دور مريم في فيلم موسم الذكور للمنتجة التونسية مفيدة تياتلي في العام .1999 كما لعبت في العام 2001 دور راقصة في فيلم سوينغ للمخرج توني جاتليف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا