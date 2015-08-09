غالية بن على تقدم أشهر أغانيها فى ساقية الصاوي 22 أغسطس المقبل

تحيى المطربة التونسية غالية بن علي الحفل المقام بساقية الصاوى، وذلك فى الثامنة مساء السبت12 أغسطس المقبل.

غالية أحيت فى يوليو الماضى حفلين بمصر تحت عنوان “ألف ليله وليلة” ،وأقيم الاول بساقية الصاوى ،والثانى بمركز الفنون بمكتبة الاسكندرية، كما شاركت مؤخرًا بالغناء فى الفيلم النوبى الروائى القصير “جريدى” للمخرج محمد هشام.

يذكر أن غالية سجلت ألبومها الأول هريسة البرية في العام 2000 مع فرقة تمنا. وفي العام ,2001 ،وقامت بتأسيس مشروع كيفاش أنت، وهو مشروع موسيقي يركز على الموسيقى العربية الراقصة منذ عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

وفي شتاء العام 2007 قامت بتسجيل ألبوم البلنا بناء على طلب من راديو بلجيكا الوطني كلارا، مع العازف الفلندني الشهير بيرت كورنيلز. وفي هذا الألبوم تمتزج الموسيقى العربية بالموسيقى التقليدية الهندية.

وفي سبتمبر2008 حصلت غالية على جائزة الموسيقى العالمية، والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة نحن نسمع لأفضل أغنية موسيقية في العالم. ولعبت غالية دور مريم في فيلم موسم الذكور للمنتجة التونسية مفيدة تياتلي في العام .1999 كما لعبت في العام 2001 دور راقصة في فيلم سوينغ للمخرج توني جاتليف.