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قيادى بالمقاومة الشعبية اليمنية: تحرير أبين بالكامل خلال 3 أيام

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قيادى بالمقاومة الشعبية اليمنية: تحرير أبين بالكامل خلال 3 أيام قيادى بالمقاومة الشعبية اليمنية: تحرير أبين بالكامل خلال 3 أيام
قال على عيدة القيادى البارز فى المقاومة الشعبية اليمنية بمحافظة أبين جنوبى البلاد اليوم الأحد إن المقاومة ستحرر المحافظة بالكامل من مسلحى جماعة أنصار الله الحوثية وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح خلال ثلاثة أيام.

وأضاف عيدة أن الآلاف من مقاتلى المقاومة الشعبية على أتم الاستعداد لتحرير مختلف مديريات محافظة أبين من مسلحى الحوثى وقوات صالح خلال الثلاثة أيام المقبلة.

ولفت إلى أن مقاتلى المقاومة الشعبية سيبدأون خوض معركة تحرير منطقة شقرة الساحلية فى المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنهم سينتقلون بعدها لتحرير مديرية لودر وطرد مسلحى الحوثى وقوات صالح منها ومن ثم الانتقال لمناطق أخرى، وتابع :"المقاومة الشعبية قدمت خلال الساعات والأيام الماضية عشرات القتلى فى سبيل تحرير مركز محافظة أبين من الحوثيين وقوات صالح".

وكانت المقاومة الشعبية أعلنت خلال الساعات الماضية السيطرة على مقر اللواء 15 مشاة الموالى للحوثى وصالح بالمحافظة وأجزاء واسعة من مدينة زنجار.

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