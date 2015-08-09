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تحويلات مرورية بالطريق الدائري بـ “الكنيسة” بسبب هبوط أرضي مفاجئ

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تحويلات مرورية بالطريق الدائري بـ “الكنيسة” بسبب هبوط أرضي مفاجئ تحويلات مرورية بالطريق الدائري بـ “الكنيسة” بسبب هبوط أرضي مفاجئ

أرشيفية

شهد الطريق الدائري، صباح اليوم، كثافات مرورية مرتفعة بمنطقة الكنيسة بالجيزة بسبب حدوث هبوط أرضي مفاجئ.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور ، اللواء مجدي عز الدين، إنه «تم تحويل حركة سير السيارات بمنطقة الهبوط الأرضي لحين إصلاحه»، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للقادم من طريق الإسكندرية الصحراوي، فسيسلك طريق 26 يوليو.

وأضاف أنه «بالنسبة للقادم من 6 أكتوبر والفيوم سيسلك محور شارع الهرم فشارع البحر الأعظم ومنه إلى دائرة المنيب»، مشيرًا إلى أن تلك التحويلات المرورية ستستمر لمدة 3 أيام حتى اﻻنتهاء من أعمال إصلاح الطريق.

أ ش أ

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