ارتفاع حصيلة القتلى جراء سقوط قذائف على دمشق الى 11 شخصا

>ارتفعت حصيلة قتلى القذائف الصاروخية التي سقطت على احياء عدة في دمشق الى 11 قتيلا بينهم ثلاثة اطفال فيما اصيب 46 اخرون بجروح، وفق ما اوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ليل السبت الاحد.

وفي محافظة حلب (شمال)، قتل 28 عنصرا على الاقل من الفصائل المقاتلة وتنظيم داعش اثر اشتباكات بين الطرفين وتفجيرين انتحاريين نفذهما التنظيم في ريف حلب الشمالي، وفق ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

في العاصمة، افادت وكالة سانا عن ارتفاع حصيلة القتلى "جراء الاعتداءات الارهابية بالقذائف الصاروخية التى اطلقتها التنظيمات الارهابية على شارعي الثورة وبغداد وحي باب توما والعباسيين في دمشق الى 11 شهيدا بينهم ثلاثة اطفال واصيب 46 شخصا بجروح بعضهم فى حالة خطرة".

وأورد المرصد حصيلة القتلى ذاتها الاحد. وقال مديره رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان تسعة من القتلى هم من المدنيين، موضحا ان مصدر القذائف الصاروخية مواقع الفصائل المقاتلة المحيطة بالعاصمة.

وبحسب الوكالة فإن عشرة اشخاص من القتلى قضوا جراء سقوط قذيفة صاروخية في شارع الثورة مصدرها حي جوبر في جنوب العاصمة، وادت الى اصابة اربعين شخصا بجروح.

وغالبا ما يستهدف مقاتلو المعارضة المتحصنون في محيط العاصمة احياء سكنية في دمشق بالقذائف، في حين تقصف قوات النظام المناطق تحت سيطرة الفصائل في ريف العاصمة بالمدفعية والطيران.

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