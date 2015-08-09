"تموين الإسكندرية" يضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

نجحت مباحث تموين الإسكندرية فى ضبط كمية من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى خلال عدة حملات تموينية بالمحافظة.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام "تامر خ ا" 44 سنة المدير المسئول عن ثلاجة غنيم بتخزين كميات من الجبن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى داخل عبوات بدون بيانات تجارية بقصد طرحها للبيع لجمهور المستهلكين.

تم استهداف المخزن وضبط عدد "210" صفائح جبن أبيض وموتزريلا بإجمالى وزن "2.767" طن يظهر عليها علامات التلف وبها تغيير فى الخواص الطبيعية.

كما تم ضبط "محمد ف ا" 54 سنة بدال تموينى لقيامه بصرف الزيت الحر منخفض السعر للبطاقات التموينية بدلًا من الزيت التموينى المدعم المنصرف له من قبل الشركة العامة للجملة، لارتفاع هامش الربح للزيت الحر محققًا من وراء ذلك أرباحًا غير مشروعة.

تم استهداف المحل وضبط "120" زجاجة زيت ماركة ريماس أثناء قيامه بالصرف منها على البطاقات التموينية.