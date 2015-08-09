أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مجلس جامعة أسيوط يمنح 15 درجة دكتوراه و106 درجة ماجستير

Google+ Print
مجلس جامعة أسيوط يمنح 15 درجة دكتوراه و106 درجة ماجستير مجلس جامعة أسيوط يمنح 15 درجة دكتوراه و106 درجة ماجستير
وافق مجلس جامعة أسيوط على منح عدد من درجات الدكتوراة والماجستير بكليات الجامعة، صرح بذلك الدكتور أحمد جعيص، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال جعيص، إن الموافقة تضمنت منح 15 درجة دكتوراة، شملت درجتين بكل من كليات الهندسة، الزراعة، الطب البيطرى، الحقوق، معهد جنوب للأورام، ودرجة واحدة فقط بكليات العلوم، الصيدلة، الخدمة الاجتماعية، الآداب، ومعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر.

وأضاف أحمد جعيص أنه تمت الموافقة كذلك على منح 106 درجة ماجستير، تضمنت 56 درجة بكلية الطب، 10 درجات بكلية التمريض، و8 درجات بكلية الآداب، إلى جانب 6 درجات بكلية الزراعة، و5 درجات بكليتىّ العلوم والهندسة، 4 درجات بكلية التربية، وكذلك 3 درجات بكلية التجارة، ودرجتين بكليات "الصيدلة، الطب البيطرى، الحاسبات والمعلومات"، ودرجة واحدة بكل من كليات "الحقوق، التربية الرياضية، معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»