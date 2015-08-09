مجلس جامعة أسيوط يمنح 15 درجة دكتوراه و106 درجة ماجستير

وافق مجلس جامعة أسيوط على منح عدد من درجات الدكتوراة والماجستير بكليات الجامعة، صرح بذلك الدكتور أحمد جعيص، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال جعيص، إن الموافقة تضمنت منح 15 درجة دكتوراة، شملت درجتين بكل من كليات الهندسة، الزراعة، الطب البيطرى، الحقوق، معهد جنوب مصر للأورام، ودرجة واحدة فقط بكليات العلوم، الصيدلة، الخدمة الاجتماعية، الآداب، ومعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر.

وأضاف أحمد جعيص أنه تمت الموافقة كذلك على منح 106 درجة ماجستير، تضمنت 56 درجة بكلية الطب، 10 درجات بكلية التمريض، و8 درجات بكلية الآداب، إلى جانب 6 درجات بكلية الزراعة، و5 درجات بكليتىّ العلوم والهندسة، 4 درجات بكلية التربية، وكذلك 3 درجات بكلية التجارة، ودرجتين بكليات "الصيدلة، الطب البيطرى، الحاسبات والمعلومات"، ودرجة واحدة بكل من كليات "الحقوق، التربية الرياضية، معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر".