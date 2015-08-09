أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - إنتر ميلان يهزم بلباو 2-0.. يوفيتيتش يسجل في مباراته الأولى

Google+ Print
بالفيديو - إنتر ميلان يهزم بلباو 2-0.. يوفيتيتش يسجل في مباراته الأولى بالفيديو - إنتر ميلان يهزم بلباو 2-0.. يوفيتيتش يسجل في مباراته الأولى

هناك عدة أسماء ظهرت في الكرة المصرية لا يختلف أحد عليها.. لكن مرتضى منصور رئيس الزمالك كان له رأي آخر. هذا ظهر من خلال اختياراته.

ودخل مرتضى منصور في لعبة FilGoal.com والتي نستطلع فيها آراء الشخصيات الرياضية في حول أسئلة عن الأفضل والأسوأ.

طالع - لعبة في الجول – مرتضى منصور يختار.. أجمل هدف شاهده في حياته

طالع - لعبة في الجول – مرتضى يختار.. أحرف 5 لاعبين يتمنى ضمهم في فريق خماسي "مفاجأة حمراء"

واليوم مع سؤال من هو أسوأ لاعب رأيته في حياتك؟

أجاب مرتضى منصور لـFilGoal.com قائلا: "أسوأ لاعب؟ هو محمود طاهر (رئيس الأهلي) بلا شك".

ثم استدرك "أسوأ لاعب رأيته هو محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل بسبب تسجيله هدفا من خطأ واضح ولم يعترف إلا بعد اعتزاله".

ويقصد مرتضى منصور هدف أبو تريكة الذي سجله في طلائع الجيش في موسم 2008-2009 في المباراة التي حسمت للفريق الأحمر مواجهة الإسماعيلي في لقاء فاصل بعد الفوز 3-1 على لقب الدوري حينها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»